Сеул, , 07:58 — REGNUM Южная Корея и США приблизились к заключению многолетнего соглашения о разделении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове, предполагающего увеличение на 13% вклада Сеула. Об этом со ссылкой на источники 12 февраля сообщает телеканал KBS.

Соглашение, переговоры по которому начались в сентябре 2019 года, может быть подписано в течение ближайших недель. Помимо увеличения доли расходов Сеула на содержание военных из США на 13%, в документе ожидается наличие пункта об обязательном увеличении военного бюджета Южной Кореи и закупке определённого американского вооружения.

Напомним, американский военный контингент в Южной Корее составляет более 28 тысяч военнослужащих. Расходы Сеула на совместную оборону в 2019 году достигли 1,04 трлн вон ($915 млн), увеличившись на 8,2%.

В 2019 году Вашингтон потребовал повысить взносы Сеула на эти цели почти в пять раз — до $4,7 млрд. В марте 2020 года стороны предварительно согласились с увеличением южнокорейской доли на 13%, но данная договорённость была заблокирована из-за несогласия президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, США демонстрируют «гибкость» в переговорах о разделении совместных военных расходов с Южной Кореей.

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