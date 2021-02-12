Лондон, , 07:15 — REGNUM Запрет на вещание телеканала BBC World News в Китае является недопустимым, заявили 11 февраля в пресс-службе министерства иностранных дел и международного развития Великобритании.

«Решение Китая запретить BBC World News в КНР представляет собой недопустимое ограничение свобод СМИ», — сказал глава Форин-офиса Доминик Рааб.

По его словам, Пекин всегда прибегал к самым «жёстким ограничениям в мире в отношении свободы СМИ и интернета», и новый недружелюбный шаг «только ухудшит его репутацию в глазах мирового сообщества».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что запрет на вещание новостного канала BBC введён китайской Администрацией национального радио и телевидения. Регулятор выявил нарушения, касающиеся репортажей британского СМИ, назвав их наносящими вред национальным интересам Китая.

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