Идлиб, Сирия, , 06:43 — REGNUM Российские миротворцы в Сирии добились от террористов в сирийском городе Тафас мирного сложения оружия. В ответ из тюрем пообещали освободить повстанцев, которые не совершали военных преступлений, передаёт 12 февраля телеканал «Звезда».

"Ситуация была тяжелая и мы очень рады, что наконец-то можно установить мир. Он нам всем очень необходим, мы сможем жить в безопасности, выходить в поля, заниматься посевной», — прокомментировал ситуацию старейшина города Мухтар Табас.

Гарантом достигнутых соглашений стал российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Отмечается, что переговоры с незаконными вооружёнными формированиями в этом городе велись с самого начала войны в Сирии, им предлагали беспрепятственно покинуть страну по свободному коридору, однако любые подобные предложения отвергались.

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