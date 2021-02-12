Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Возможность того, что кто-то из американских сенаторов поменяет свое отношение к процедуре импичмента бывшего президента США Дональда Трампа, не исключил глава Белого дома Джо Байден. Об этом он заявил 11 февраля в ходе пресс-конференции.

Так, новый президент прокомментировал ход процесса по отстранению республиканца, сложившего свои полномочия еще 20 января. Вместе с тем Байден отметил, что он не смотрит трансляции слушаний по этому делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля телеканал CNN распространил информацию о том, что представители Республиканской партии в Сенате США не поддержат импичмент Дональду Трампу.

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