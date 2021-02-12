Нью-Йорк, США, , 06:07 — REGNUM Предложенный Киевом «план совместных шагов» по Донбассу якобы соответствует Минским соглашениям, заявил 11 февраля постоянный представитель Украины в контактной группе Леонид Кравчук на заседании Совбеза ООН, посвященного шестилетию подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений.

«Украина предложила План совместных шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, который полностью соответствует не только духу, но и букве Минских соглашений», — сказал представитель из Киева.

Напомним, Украина добивается получения контроля над участком границы Донецкой и Луганской народных республик с Россией, при этом ставит это главным условием для перехода к миру в Донбассе.

Кроме того, Кравчук уже признавал, что в предложенном «плане совместных шагов» не соблюдена последовательность выполнения пунктов Минских соглашений и в большей степени отражена позиция Киева.

Ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова ответила на агрессивные призывы Кравчука. По её словам, украинская сторона дошла до того, что открыто призывает к войне.

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