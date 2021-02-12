Москва, , 05:44 — REGNUM Признание США исключительности своей гегемонии помешает заключению сделки между Пекином и Вашингтоном. Об этом 12 февраля написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Так, сенатор прокомментировал телефонные переговоры американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Циньпина. По мнению парламентария, Вашингтон не хочет делить власть с кем-либо.

«Никакой Большой сделки между США и Китаем не будет… США допускают только одну гегемонию — свою собственную и не намерены ею делиться», — считает Пушков.

Он допускает, что американские власти попытаются лишь отчасти наладить отношения с КНР. Однако, как отмечает сенатор, китайско-американские отношения будут все более ухудшаться.

«Максимум, на что они могут пойти, это в чем-то упорядочить отношения с Китаем. Но они останутся хрупкими, а по мере расширения экспансии Китая и нарастания неуверенности в США по поводу их убывающего контроля над мировыми процессами — все более сложными и напряженными», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Джо Байденом выразил надежду на то, что американские власти будут оказывать содействие улучшению отношений между США и Китаем.

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