Нейпьидо, , 05:42 — REGNUM Захватившие в Мьянме власть военные 12 февраля объявили о помиловании более 23 тысяч заключённых. Об этом со ссылкой на заявление главнокомандующего вооружёнными силами Мьянмы генерала Мин Аун Хлаина сообщает агентство Reuters.

В заявлении военного руководства страны отмечается, что решение о помиловании принято на фоне строительства в стране «нового демократического государства посредством мира, развития и дисциплины» и нацелено на превращение амнистированных заключённых «в достойных граждан и удовлетворение общества».

Всего под помилование попало 23 314 заключённых, включая 55 иностранцев.

Напомним, что 10 февраля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении участников военного мятежа в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания введёт санкции против организаторов военного переворота в Мьянме.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Британии поддержал санкции США против мятежников в Мьянме