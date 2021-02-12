Москва, 12 февраля 2021, 05:18 — REGNUM Президент Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил 12 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет», — ответил он, когда ему задали вопрос, будет ли Путин выступать с речью на мероприятии.
Мюнхенская конференция в этом году пройдёт 19−20 февраля в онлайн-формате. Ожидается, что на ней выступят лидеры США, Китая, главы Европейской комиссии и Североатлантического альянса (НАТО), а также генеральный секретарь Организации Объединённых Наций.
Традиционно конференция проводится в феврале. В повестку мероприятия включают вопросы, связанные с обеспечением военной безопасности и стратегической стабильности в мире. На конференции 2020 года выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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