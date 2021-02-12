Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 февраля провёл телефонный разговор с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которого обсудил борьбу с пандемией коронавируса, изменение климата, ситуацию в Сирии и Эфиопии. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Блинкен подчеркнул приверженность США многостороннему сотрудничеству и высоко оценил роль ООН как незаменимой, главной опоры многосторонней системы… Госсекретарь выразил заинтересованность США в тесной координации с ООН по многим проблемам, с которыми сегодня сталкивается мир: от пандемии COVID-19 до изменения климата», — говорится в распространённом сообщении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

По словам Блинкина, ООН играет центральную роль «в координации глобальных мер реагирования» на распространение COVID-19. Он подчеркнул важность усиления и реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для улучшения «её возможности для предотвращения, обнаружения и реагирования на будущие пандемии».

«Что касается Сирии, они оба подтвердили свою приверженность политическому процессу в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, продлению срока действия разрешения на трансграничную доставку помощи и облегчению страданий сирийского народа», — отметил Прайс. Также участники разговора «подтвердили свою приверженность поддержке усилий Эфиопии по реагированию на кризис в Тыграе».

По словам Прайса, Блинкин «выразил готовность тесно сотрудничать с генсеком и системой ООН в своей новой роли».

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена намерена возобновить работу с Советом ООН по правам человека (СПЧ).

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