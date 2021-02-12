Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Правительство США обратилось в федеральный апелляционный суд с просьбой приостановить рассмотрение дела об ограничениях работы американского сегмента социальной сети TikTok. Соответствующий документ 11 февраля был опубликован в судебной базе столичного округа Колумбия.

«Правительство просит, чтобы апелляции были приостановлены», — говорится в сообщении суда. Отмечается, что Министерство торговли США в настоящее время проводит оценку обоснования запретов, введённых ранее в отношении этой социальной сети.

Напомним, что в 2020 году администрация экс-президента США Дональда Трампа заявила об угрозе TikTok для национальной безопасности страны, поскольку персональные данные американских пользователей могут быть использованы правительством Китая. С сентября TikTok вёл переговоры с Oracle о продаже своего американского сегмента, что помогло бы предотвратить блокировку приложения в США.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Oracle была вынуждена отложить покупку американского сегмента TikTok до тех пор, пока президент США Джо Байден не обдумает отчёты предыдущей администрации Белого дома касательно угрозы китайского приложения для кибербезопасности.

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