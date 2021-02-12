Тегеран, , 09:09 — REGNUM 11 февраля президент Сербии Александр Вучич в поздравительном послании своему иранскому коллеге Хасану Рухани призвал укреплять взаимные связи. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем послании по случаю 42-й годовщины Исламской революции он пожелал иранцам здоровья и благополучия. Президент выразил надежду, что оба государства будут и далее укреплять сотрудничество, основанное на взаимном уважении и национальных интересах обеих сторон.

Каждый год 22-го числа месяца бахман (по персидскому календарю) иранцы по всей стране празднуют победу Исламской революции.

1 февраля 1979 года покойный Имам Хомейни, отец Исламской революции и основатель Исламской Республики, вернулся в Иран после 15-летнего изгнания. Его возвращение привело к победе Исламской революции через 10 дней, в связи с чем данный период называют десятидневным Фаджром (Рассветом).