Тегеран, , 09:07 — REGNUM 11 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в видеообращении поздравил весь китайский народ с праздником весны, или китайским Новым годом, который отмечается в Китае 12 февраля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Прошлый год был бурным годом для всех в мире, особенно для народов Ирана и Китая. Я помню, как накануне Весеннего фестиваля прошлого года я выразил надежду, что правительство и народ Китая преодолеют пандемию (COVID-19), которая затронула весь мир», — сказал Зариф.

«Теперь, когда мы вступаем в новый китайский год, я хочу поздравить правительство и народ Китая с их впечатляющими успехами в борьбе с вирусом и с их впечатляющими достижениями в производстве вакцин, которые теперь сертифицированы органами здравоохранения», — отметил он.

Министр иностранных дел Ирана также высоко оценил дружбу и сотрудничество двух народов в трудные дни пандемии.

«Благодаря 50-летнему сотрудничеству между Ираном и Китаем это чувство близости между иранским и китайским народами поможет нам расширить наши двусторонние отношения», — заключил Зариф.