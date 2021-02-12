Тегеран, , 09:05 — REGNUM 11 февраля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Исламская Республика пока не наблюдает никаких признаков доброй воли со стороны новой администрации США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Президент отметил, что если новая администрация США честна в своих обещаниях, она должна вступить на новый путь и решить проблемы, которые предыдущая администрация создала для Ирана.

Говоря о препятствиях на пути предоставления вакцин от COVID-19, иранский президент отметил: «Преступник, находящийся у власти в Белом доме, препятствовал банковским операциям Ирана так, что потребовалось несколько недель, чтобы перевести деньги из одного банка в другой».

Он подчеркнул, что новая администрация США отличается на словах, но на практике ничего не изменилось.

Говоря о начале вакцинации против COVID-19 в Иране, президент поблагодарил министерства здравоохранения и иностранных дел, Центральный банк Ирана и всех тех, кто работал над достижением такого прорыва. Он также выразил надежду, что к концу года все лица, подвергающиеся большему риску, будут вакцинированы.