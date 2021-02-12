Тегеран, , 08:26 — REGNUM 11 февраля посол Ирана в Пекине Мохаммад Кешаварзаде поздравил китайский народ с Новым годом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании посол Ирана пожелал народу Китая успехов и процветания, а также благополучия правительству этой страны. Он выразил надежду, что китайский народ добьется в новом году масштабных успехов в свете принятия значительных усилий по развитию экономики.

Кроме того, иранский дипломат выразил готовность своей страны расширять двусторонние связи в различных областях, представляющих взаимный интерес двух государств.

Ранее посол Ирана написал в своем твиттере, что годовщина победы Исламской революции 1979 года совпадает с китайским Новым годом и годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами. Он заключил: «В отношениях между двумя странами есть хорошие новости».