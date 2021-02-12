Тегеран, , 08:33 — REGNUM 42-я годовщина победы Исламской революции и Национальный день Ирана отмечались в португальской столице Лиссабоне. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 февраля.

Церемония празднования прошла в режиме онлайн. Среди участников были официальные лица и представители Португалии, а также ряд деятелей культуры. В начале онлайн-церемонии прозвучали национальные гимны Ирана и Португалии.

Министр иностранных дел Мохаммад Джавид Зариф и посол Ирана в Лиссабоне Мортеза Даманпак Джами выступили с видеообращением в честь Национального дня Исламской Республики.

Тем временем посольство Ирана в Лиссабоне опубликовало заявление по случаю годовщины победы Исламской революции 1979 года, в котором подробно изложило позицию страны по различным региональным и международным вопросам, включая Палестину, терроризм, поддержание мира и безопасности в регионе и иранскую ядерную сделку (СВПД).