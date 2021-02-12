Тегеран, , 08:35 — REGNUM 11 февраля посол Ирана в Афганистане Бахадор Аминян заявил на встрече с заместителем министра иностранных дел Афганистана Меерваисом Набом, что Тегеран заинтересован в расширении связей с Кабулом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол Ирана отметил роль его страны в обеспечении регионального консенсуса в поддержку афганского мирного процесса. Аминян выразил обеспокоенность распространением насилия в Афганистане и заявил, что Иран уведомил группировку «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что Тегеран выступает против любого правительства, берущего власть в Афганистане насильственным путем.

Он также заявил, что Иран поддерживает прекращение огня в Афганистане и поддерживает усилия по защите 20-летних достижений страны.

Стороны также обсудили вопросы завершения работы над документом о двустороннем сотрудничестве, а также расширения экономического, культурного и образовательного сотрудничества между Тегераном и Кабулом.