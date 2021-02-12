Тегеран, , 08:57 — REGNUM 10 февраля глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси встретился со спикером Совета представителей Ирака Мохаммедом аль-Халбуси. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 февраля.

Раиси и аль-Халбуси обменялись мнениями о двусторонних связях между Ираном и Ираком и путях их расширения.

Раиси прибыл в Багдад во главе высокопоставленной делегации и был официально встречен своим иракским коллегой. Во время своего трехдневного пребывания в Ираке Раиси уже встретился с президентом Ирака Бархамом Салехом, премьер-министром Мустафой Аль-Кадими и главой Высшего судебного совета Ирака Фаиком Зиданом.

Расследование дела об убийстве покойного генерала Касема Сулеймани, который был убит в Ираке американскими военными, является одной из ключевых целей поездки Раиси.

Ранее судебные органы Ирака выдвинули обвинения против нескольких человек, включая президента США Дональда Трампа, который непосредственно отдал приказ об убийстве иранского генерал.