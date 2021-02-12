Тегеран, , 08:44 — REGNUM 10 февраля посол Ирана в Кувейте Мохаммад Ирани заявил, что исторические, географические и народные отношения между двумя странами расширились в последние годы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 февраля.

Как сообщают кувейтские СМИ, выступая на церемонии по случаю 42-й годовщины победы Исламской революции, иранский дипломат высоко оценил роль кувейтского эмира шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха в укреплении отношений между двумя государствами.

Говоря о достижениях Ирана в научной, экономической и технической областях и его самодостаточности в поставках сельскохозяйственной, промышленной и нанотехнологической продукции, он отметил, что международная статистика подтверждает значительный прогресс Ирана во всех областях.

«Укрепление конструктивных отношений с соседними государствами в политической, экономической, культурной и социальной сферах является одним из приоритетов внешней политики Ирана», — подчеркнул Ирани. Он заключил, что вспышка COVID-19 не повлияла на ирано-кувейтские отношения.

Между тем министр иностранных дел Ирана заявил, что страна нацелена на создание мирного стабильного региона. Он также выразил готовность Ирана к налаживанию сотрудничества с соседями.