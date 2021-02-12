Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Бывший глава Белого дома Дональд Трамп мог быть подключен к аппарату искусственной вентиляции легких из-за заболевания COVID-19, которое было выявлено у него в октябре прошлого года. Об этом 11 февраля сообщает издание The New York Times со ссылкой на свои источники.

45-й президент США был помещен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в начале октября 2020 года из-за коронавирусной инфекции. В ходе болезни у Трампа сильно снизился уровень кислорода в крови — меньше 90%, что относят к тяжелой форме COVID-19.

Однако Трампа выписали уже после трех дней нахождения в медучреждении. Медики объявили, что у него исчезли симптомы заболевания и есть антитела к инфекции. При этом они не решили обнародовать показатели здоровья Трампа, как делали это ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Дональд Трамп заявил, что в период заболевания COVID-19 принимал новый коктейль из антител, созданный компанией Regeneron, который якобы заставил его почувствовать себя «суперменом».

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