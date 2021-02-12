Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Конгресс США ещё рассматривает вопрос об исключении движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) из списка террористических организаций, публикация о якобы состоявшемся решении об этом была ошибкой. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил 11 февраля в ходе регулярного брифинга.

По его словам, «это была ошибка, предварительная публикация о заключении уведомления Конгресса США, требуемого для отзыва решения о включении в список террористических организаций». В настоящее время «Конгресс ещё рассматривает» этот вопрос.

Напомним, что движение «Ансар Аллах» было внесено Минфином США в американский список террористических организаций 19 января — за день до инаугурации нового президента США Джо Байдена.

10 февраля Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом способность королевства отражать атаки, подобные обстрелу хуситами аэропорта города Абха.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении отменить решение администрации бывшего президента США Дональда Трампа о включении движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) в список террористических организаций.

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