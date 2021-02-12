Прага, , 01:25 — REGNUM Инициативу правительства Чехии, которая предполагает продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в стране до 16 марта, отказался одобрить парламент государства. Об этом 11 февраля передает Чешское телевидение.

Александр Куликов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Предложение о переносе сроков поддержало 48 депутатов, а против проголосовало 49 парламентариев. Противники инициативы сослались на то, что ограничительные меры, которые были введены в рамках режима ЧС, наносят значительный ущерб экономике республики.

Кроме того, депутаты также указали на необходимость возобновления очного учебного процесса в школах и вузах. Ряд парламентариев обвинило правительство в что, что оно не справилось с задачей улучшения эпидемиологической обстановки.

Действие режима ЧС в стране завершается 14 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек объявил об увеличении в два раза размера компенсаций для предпринимателей, столкнувшихся с необходимостью ограничить работу своих организаций из-за карантина. Вместо 500 крон (около €20) им будут выплачивать 1 тысячу крон в день.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чехии повысили в два раза размер компенсаций для бизнеса из-за карантина