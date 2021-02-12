Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Президент США Джо Байден дает весьма скупые комментарии по поводу происходящего в Сенате, однако он все же прокомментировал третий день процесса по делу об импичменте экс-президента Дональда Трампа, пишет 11 февраля The Guardian.

Хотя Байден и не следит за трансляцией, он все же смотрит новости на эту тему и согласился прокомментировать отказ республиканцев принимать видео «захвата» Капитолия как доказательство вины Трампа: «Кто-то может изменить свое мнение, но я не знаю».

Байден отказался отвечать на другие вопросы журналистов.

Напомним, что в ходе разбирательства по делу об импичменте Трампа конгрессмены-демократы предоставили видеозаписи с камер, на которых видно, как протестующие врываются в Капитолий и ведут себя крайне неуважительно и агрессивно.

Сенаторы-республиканцы подтвердили, что видео вызывает негодование, однако они не согласились, что съемка доказывает причастность самого Трампа к протестам, а также его роль в «разжигании мятежа».

Как писало ранее, 9 февраля, ИА REGNUM, Сенат США приступил к процедуре импичмента в отношении уже бывшего президента Дональда Трампа, инициированной в связи с его публичными высказываниями во время беспорядков в Капитолии в начале января.