Москва, 11 февраля 2021, 23:11 — REGNUM Москва выступает за скорейшее преодоление раскола в рядах палестинцев, сообщили 11 февраля в пресс-службе МИД РФ.
Комментируя завершившийся накануне, 10 февраля, очередной раунд консультаций между представителями руководства 14 палестинских движений, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила:
Российский дипломат отметила, что объединение палестинцев будет способствовать тому, что Палестина и Израиль смогут снова начать прямые переговоры и достичь долгосрочного урегулирования.
Это необходимо для «выправления социально-экономической ситуации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа», добавила Захарова.
Что касается роли Каира в этом процессе, Москва положительно оценила её и выразила готовность и дальше помогать процессу объединения ФАТХ, ХАМАС и других палестинских движений на политической платформе Организации освобождения Палестины — такие переговоры можно провести в российской столице.
Напомним, межпалестинские переговоры прошли в столице Египта 8−10 февраля под эгидой президента республики Абдул-Фаттаха Ас-Сиси.
По итогам встречи представители руководства 14 палестинских движений приняли совместное заявление о согласовании механизмов проведения в мае-августе 2021 года поэтапных выборов. Решено добиться восстановления единства ведущих палестинских политических сил.
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