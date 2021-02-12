Москва, , 02:01 — REGNUM Заявление представителей посольства России в Вашингтоне, в котором дипломаты призвали американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием в Чёрном море, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 11 февраля в социальной сети Facebook.

«Единственное, что они там найдут, так это приключения на свою задницу», — пишет Ismail K.

Многие пользователи оказались уверены, что Соединённым Штатам не имеет смысла вовсе находиться в Чёрном море, ведь это очень далеко от американского берега.

«А что они вообще там делают? Так далеко от своей родной Америки! Ищут агрессию России против себя?», — задаётся вопросом Ольга Г.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что в США не слышат дипломатический язык. Граждане считают, что Америке необходимо дать жёсткий ответ, чтобы отвадить их от посещения Чёрного моря.

«Призывать их бесполезно! Они пока не получат чёткое противодействие, будут наглеть!», — поделился своим мнением Давид О.

Нашлись и те, кто считает, что американская военщина потеряла разум и ведёт мир своими действиями к глобальной войне.

«Они давно потеряли связь с реальностью. И действуют по принципу рэкетиров», — считает Сергей Е.

Напомним, 11 февраля представители посольства России в Вашингтоне сделали заявление, в котором дипломаты призвали американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием в Чёрном море.