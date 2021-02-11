Париж, , 22:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в съезде членов африканской организации G5 Сахель, который пройдет в столице Чада Нджамене. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила администрация президента Франции.

Как говорится в заявлении администрации, Макрон «не покинет пределов государства» из-за тяжелой санитарной ситуации в мире и примет участие в саммите «в дистанционном формате». В заседаниях также будут участвовать представители Чада, Буркина-Фасо, Мали, Мавритании и Нигера.

Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят борьбу против терроризма и обеспечение безопасности и политической стабильности в регионе Сахель.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января министр обороны Франции Флоранс Парли провела телефонные переговоры с новым министром обороны США Ллойдом Остином по поводу возможной помощи Парижу со стороны Вашингтона в проведении французской военной антитеррористической операции «Бархан» в африканском регионе Сахель.

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