Москва, , 00:35 — REGNUM Материал журналиста Ишана Тарура в американской газете Washington Post о том, что вакцина от коронавируса «Спутник V» может принести России глобальный успех, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook.

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«Россия спасет мир. Как впрочем и всегда», — пишет Albin M.

Многие комментаторы уверены, что, несмотря на одобрительные отзывы, США приложит все силы для того, чтобы не допустить российскую вакцину на европейский рынок.

«Вот её-то всеми силами хотят не допустить, ибо на кону огромные деньги», — поделился своим мнением Vladimir I.

Некоторые пользователи напомнили о том, что вакцина российского производства, по сути, остановила быстрое распространение вируса Эбола. Граждане отметили, что Запад закрыл на данный факт глаза.

«Россия остановила Эболу, но про это Европа предпочитает молчать», — считает Nina V.

Нашлись и те пользователи, которые призвали руководство России перестать что-либо доказывать коллективному Западу. Люди считают, что те, кто подходит к делу честно, уважает Российскую Федерацию.

«Всё чтобы не делалось Россией, никогда не будет восприниматься одобрительно. А России уже бы пора бросить доказывать, что она хорошая, будто ребёнок, который старается постоянно получить одобрение. В России и так всё нормально. Есть свои проблемы, но это как и у любой страны», — написал Саша П.

Напомним, 11 февраля американская газета Washington Post опубликовала материал журналиста Ишана Тарура о том, что вакцина от коронавируса «Спутник V» может принести России глобальный успех.