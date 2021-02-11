Киев, , 22:29 — REGNUM Информация о якобы связи депутата Верховной рады и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука с нефтепродуктопроводом «Самара — Западное направление» является ложной, говорится в официальном заявлении ОПЗЖ, обнародованном вечером 11 февраля.

В заявлении отмечается, что ни политик, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к нефтепродуктопроводу «Самара — Западное направление»

Пресс-служба политсилы напомнила, что подобные беспочвенные обвинения уже звучали в прошлом, однако Верховный суд Украины поставил точку в деле о распространении лжи, которая неоднократно озвучивалась в провокационных целях. Речь идет о решении ВСУ от 1 июля 2020 года по делу относительно иска Виктора Медведчука к телеканалу «Прямой», Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку.

«Суд признал лживыми заявления, прозвучавшие в эфире программы «Закрытая зона», в том числе и фразу: «И определенные сегменты межгосударственной торговли между Россией и Украиной именно в топливно-энергетическом секторе так или иначе контролирует Медведчук. В первую очередь это поставка дизельного топлива по нефтепроводу, которая контролируется близкими к Медведчуку людьми, и уже актуальная тема… сжиженный газ», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

Но, продолжает политсила, видимо, в стране, где президент позволяет себе нарушать закон, для «избранных» политиков и средств массовой информации также закон не писан, и решение Верховного суда Украины не является авторитетным.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня генпрокуратура Украины и национальное антикоррупционное бюро страны сообщили, что украинское государство потеряло часть трубопровода «Самара-Западное направление» из-за ложного заключения эксперта.

Некоторые СМИ заявили, что к этому делу имеет отношение Медведчук. В ОПЗЖ считают, что после незаконного введения санкций и нарушающего свободу слова закрытия телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK некоторые политики и подконтрольные им СМИ продолжили кампанию по дискредитации оппозиции.

Ранее сам Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Политик подчеркнул, что политики от «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.