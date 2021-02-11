Бишкек, 11 февраля 2021, 22:29 — REGNUM Президент Садыр Жапаров признал, что проект новой конституции Киргизии предусматривает получение главой государства огромной власти, но считает это вполне оправданным, пишет «Kaktus.media».
По его словам, действующий Основной закон республики и так дает президенту большие полномочия.
«Только он управляет всем, стоя за ширмой. Тридцать лет президенты управляли через премьер-министра. Мы же хотим уйти от этого, чтобы человек открыто работал и нес ответственность за все», — подчеркнул Жапаров.
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