Сараево, , 22:10 — REGNUM Делегация Европейского союза и посольство США ожидают от нового руководства Высшего судебного и прокурорского совета Боснии и Герцеговины срочного ускорения судебных реформ, необходимых для интеграции этой страны в ЕС, говорится в совместном заявлении делегации ЕС и посольства США. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna 11 февраля.

Делегация ЕС и посольство США признали факт проведения выборов нового председателя данного органа, его заместителей и постоянного члена этого учреждения.

«Поправки в закон, устанавливающие систему проверки имущества, средства правовой защиты при принятии решений о назначениях новых лиц, регулирование конфликта интересов членов Высшего судебного и прокурорского совета Боснии и Герцеговины и усиленные положения об увольнении членов данного органа, а также усовершенствованные дисциплинарные процедуры для судей и прокуроров, в целом укрепят добросовестность судебных должностных лиц», — говорится в совместном заявлении.