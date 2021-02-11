Пекин, , 22:02 — REGNUM Британская телерадиокомпания BBC World News попала под запрет на вещание в Китае, сообщает 11 февраля Синьхуа.

Запрет введён китайской Администрацией национального радио и телевидения. Решение принято в связи с тем, BBC World News «не отвечает установленным требованиям вещания в Китае как иностранный канал».

Китайский регулятор пояснил, что BBC World News допустила репортажи о Китае, которые нарушают требования Пекина по теле-, радио‑ и спутниковому вещанию.

Пекин счёл ряд передач и сообщений BBC World News лживыми и ангажированными. Администрация национального радио и телевидения добавила, что британское СМИ своей продукцией навредило национальным интересам Китая и подорвало этническую солидарность КНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Лондон лишил китайский телеканал CGTN лицензии на вещание. Аргументировала британская сторона запрет тем, что CGTN находится под контролем Компартии Китая.

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