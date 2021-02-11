Киев, , 22:00 — REGNUM В январе 2021 года государственное управление делами выплатило президенту Владимиру Зеленскому заработную плату в размере 22,5 тыс. грн (примерно $800).

Об этом 11 февраля сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные портала использования публичных средств.

Интересно, что заработная плата работников офиса президента существенно выше, чем у главы государства. В частности, руководитель аппарата офиса Алексей Днепров получил 74,3 тыс. грн, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко — 59,8 тыс. грн, а глава ОП Андрей Ермак — 37 тыс. грн.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно, что президент УкраиныВладимир Зеленскийзаработал «чистыми» на своем посту за 2020 год порядка 10 тысяч долларов.