Москва, , 00:35 — REGNUM Заявление председателя Китая Си Цзиньпина в разговоре с президентом США Джо Байденом о том, что столкновение двух стран приведёт к катастрофе для всего мира, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 11 февраля в социальной сети Facebook.

«Если китайцы все вместе одновременно подпрыгнут, то в США будет землетрясение», — шутит Ruben H.

Многие пользователи пришли к мнению, что вероятный военный конфликт между Китаем и США может закончиться не в пользу Вашингтона. Люди уверены, что, вне зависимости о того, кто по итогу окажется победителем, радоваться данному факту будет просто некому.

«На счёт всего мира не уверен, но в США точно будет катастрофа, во всех планах», — пишет Олег Д.

Некоторые комментаторы указали на то, что слова китайского лидера являются не угрозой, а наоборот, призывом к США вести более разумную и миролюбивую политику. Но, отмечают люди, вероятность того, что это высказывание будет услышано Байденом, крайне мала.

«Только власти США этого никак понять не могут! Все угрожают, да угрожают! Жаждут войны, если не с Китаем, то с Россией!», — считает Ирина Т.

Нашлись и те, кто пришёл к мнению, согласно которому Соединённые Штаты не могут похвастаться в своей истории победоносными войнами. Граждане уверены, что руководство этой страны не решиться на крупномасштабный военный конфликт с Китаем.

«Надоела эта Америка. То Трамп, то Байден. Всё хотят стравить страны друг с другом, а сами-то хотя бы одну войну выиграли? Они и воевать-то не пробовали по-настоящему», — поделилась своим мнением Irina T.

Напомним, 11 февраля председатель Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что столкновение двух стран приведёт к катастрофе для всего мира.