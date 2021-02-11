Киев, , 21:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал закрытие трех оппозиционных телеканалов, осуществленное украинской властью 2 февраля.

Соответствующий вопрос был поднят в ходе брифинга Зеленского 11 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, журналиста оппозиционного телеканала «НАШ» спросил президента Украины касательно возможности введения санкций против этого канала.

«Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их», — сказал на это глава Украины.

Напомним, что после закрытия телеканалов «112-Украина», NewsOne и ZIK, которые принадлежат депутату Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку, радикалы-националисты регулярно проводят пикеты возле телеканала «НАШ», требуя его закрытия за якобы пророссийскую направленность. Некоторые из этих пикетов заканчивались столкновениями с силовиками.