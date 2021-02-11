Нью-Йорк, США, , 21:28 — REGNUM Ни одного сообщения наблюдателей о присутствии российских военных в Донбассе не поступало в ОБСЕ, заявил 11 февраля в СБ ООН председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.

Чевик «Во время моей работы в качестве руководителя миссии не было ни одного случая сообщений от наблюдателей о российских солдатах».

Он пояснил, что наблюдатели находились в Донбассе везде, где только было можно.

Ранее представители Германии, Британии и США на инициированном Россией заседании СБ ООН заявили о присутствии в Донбассе российских военных.

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