Подгорица, , 21:27 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия останется надежным партнером Черногории на пути к европейской интеграции. В беседе с премьер-министром Здравко Кривокапичем она приветствовала приверженность правительства Черногории региональному сотрудничеству.

«Собеседники выразили удовлетворение постоянным прогрессом в политическом диалоге между вновь избранным правительством и Федеративной Республикой Германией», — говорится в сообщении правительства Черногории после переговоров между Кривокапичем и Меркель.

Меркель и Кривокапич обсудили двусторонние политические и экономические отношения, процесс вступления Черногории в ЕС и реформы, проводимые правительством на этом пути.

Премьер-министр Черногории поблагодарил канцлера Германии за поддержку, которую она оказывает Черногории в проведении реформ, особенно тех, которые будут способствовать верховенству закона, а также за поддержку в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

«Сотрудничество с Германией — хороший способ и стимул для продолжения реформ в черногорском обществе, которые необходимы для вступления в ЕС, но в равной степени необходимы и самой Черногории», — сказал Кривокапич.