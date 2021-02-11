Карачи, Пакистан, , 21:21 — REGNUM По приглашении командования ВМС Пакистана группа военных кораблей ВМС НОАК отправилась в эту страну для участия в совместных учениях, сообщает 11 февраля Синьхуасо ссылкой на информацию, распространенную Министерством обороны КНР.

Маневры состоятся в морской акватории вблизи города Карачи и пойдут уже в восьмой раз подряд. Кодовое название учений — «Мир-21». Целью проводимых мероприятий военные ведомства двух стран неизменно объявляют укрепление дружественных обменов и совершенствования двустороннего взаимодействия.

Следует отметить, что сближение Китая и Пакистана в военной сфере является ответом обеих стран на активизацию в регионе ВМС США, а также на укрепление их связей и взаимодействия с ВМС Индии.