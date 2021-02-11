Рим, , 21:04 — REGNUM Кандидат в премьер-министры Италии, экс-глава Центробанка ЕС Марио Драги согласился создать в новом составе правительства «экологическое суперминистерство», передают национальные СМИ в четверг, 11 февраля.

С таким предложением днем ранее выступил Беппе Грилло, основатель популистского «Движения 5 звезд» — партии, которая входила в состав двух последних правящих коалиций и, по всей видимости, войдет и в состав новой.

Грилло отметил, что подобные ведомства уже существуют во Франции, Испании и других странах. У нового министерства должны быть полномочия, необходимые для поддержки переориентации экономики на «зеленые рельсы», полагает он.

Оппоненты популистов, в свою очередь, убеждены, что «зеленые рельсы» — новейший повод для освоения средств. Так, получив от ЕС 220 млрд евро кредитов «на борьбу с коронакризисом», страна потратит на здравоохранение лишь 10% этих средств, в то время как на «озеленение экономики» и «диджитализацию» — 37%.