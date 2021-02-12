Москва, , 00:24 — REGNUM Заявление исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса о том, что представители бизнеса в Германии считают бессмысленным ужесточение экономических санкций против России, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 11 февраля в социальной сети Facebook.

«Они сами не устали от этого цирка?», — задаётся вопросом Павел Н.

Многие пользователи оказались уверены, что мнение немецких бизнесменов не будет учитываться немецкими политиками. Граждане считают, что Германия несамостоятельна в вопросах санкций.

«А вот в Европейском обществе не принято считаться с бизнесом. Там главное политика», — пишет Роман Р.

Некоторые комментаторы предположили, что после таких заявлений против представителей немецкого бизнеса могут быть установлены санкции. Граждане уверены, что США не потерпят инакомыслия на территории Европы в вопросе санкций против России.

«Как бы им самим потом не протянуть ноги впоследствии этих санкций», — написала Галина Х.

Несмотря на всё это, ряд пользователей считает, что России санкции нестрашны. Граждане считают, что сложившаяся ситуация даёт России в стратегическом плане больше устойчивости.

«Всё что не убивает нас, делает нас сильнее. Санкции укрепят устойчивость России к новым вызовам», — считает Азамат А.

Напомним, 11 февраля исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса заявил РИА Новости о том, что представители бизнеса в Германии считают бессмысленным ужесточение экономических санкций против России.