Москва, , 00:23 — REGNUM Материал РИА Новости со ссылкой на источник, согласно которому представители одной из запрещённых в РФ террористических организаций готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России на массовых уличных акциях, вызвал споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook.

«Кто не понял, шутки кончились. Если фекальный тик-ток опять потечёт по улицам ловить хайп ради своего фюрера, они станут обычным мясом (не в переносном смысле) для взрослых дядь, которые и рулят их мозгами через социальные сети», — написал Сергей Е.

Многие пользователи считают, что данная информация может оказаться правдивой, ведь целью террористов является создание хаоса на территории страны.

«И ведь сделают. Жестокий и запоминающийся теракт», — поделилась своим мнением Валентина М.

Тем не менее, некоторые комментаторы предположили, что эта информация не имеет под собой оснований, а призвана лишь для того, чтобы напугать граждан, намеревающихся посетить несанкционированные акции протеста.

«Никаких терактов не будет. Они просто Народ пугают», — считает Артур А.

Отдельные комментаторы пришли к выводу, что такой исход событий неминуем и подтверждён историей России. В момент, когда страна раздирается противоречиями в обществе, на сцену выходят террористы.

«Странно, если бы было иначе. Это классика любых революций. В любом учебнике это описано», — пишет пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Напомним, 11 февраля РИА Новости опубликовала материал со ссылкой на источник, согласно которому представители одной из запрещённых в РФ террористических организаций готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России на массовых уличных акциях.