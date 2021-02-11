Киев, , 20:43 — REGNUM Лидеры ЕС дали понять правительству Украины, что от продолжения реформ в стране зависит доступ к вакцине от коронавируса.

Такое заявление сделал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сегодня, 11 февраля.

«Мы поощряем Украину упорно продолжать повестку дня реформ и готовы поддерживать ее в получении доступа к вакцинам от COVID-19», — отметил Боррель.

О каких именно реформах идет речь, Боррель не уточнил.

Также он заявил, что ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 9 февраля стало известно, что в случае вакцинации 10 млн человек из группы риска Украина может получить «бонусный» кредит от Всемирного банка на 30 млн долларов. При этом общая помощь Украине по «вакцинной программе» может составлять и 90 млн долларов.

Брюссель считает, что в своей основной массе не захотят прививаться против коронавируса. Глава представительства ЕС на УкраинеМатти Маасикасзаявил, что официальному Киеву нужно приложить «много усилий» для укрепления доверия населения к вакцинации и, дал украинским властям нестандартный совет, вспомнив про Элвиса Пресли.