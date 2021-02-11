Нью-Йорк, США, , 20:42 — REGNUM Свыше сотни мирных жителей Донбасса получили ранения и 24 — погибли в результате боевых действий в 2020 г., заявил 11 февраля на заседании СБ ООН председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.

Чевик «Согласно информации, подтверждённой СММ ОБСЕ, 24 гражданских лица погибли и 107 получили ранения в результате действий, связанных с продолжением конфликта, в 2020 году».

Представитель европейской организации уточнил, что восемь мирных жителей погибли и 32 — получили ранения с момента начала действия допмер контроля режима прекращения огня.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение по дополнительным мерам контроля режима прекращения огня, заключённое на переговорах в Контактной группе, начало действовать с 27 июля 2020 г. ВСУ ежедневно нарушают это соглашение.

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