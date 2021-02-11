Минск, , 20:38 — REGNUM Деятели прозападной оппозиции готовили теракты в Белоруссии не щадя ни женщин, ни детей. КГБ Белоруссии будет беспощадно охотиться на них и уничтожать подобно тому, как во время Великой Отечественной войны белорусские партизаны охотились на коллаборационистов, и даже после войны находили их за рубежом. Об этом 11 февраля на «Всебелорусском народном собрании» сторонников Александра Лукашенко заявил председатель белорусского ведомства Иван Тертель.

По его словам, КГБ располагает «достоверной информацией» о террористических намерениях оппозиционеров, и некоторые группы уже нейтрализованы. Тертель указал на группы Николая Автуховича и Игоря Оленевича.

Ранее на эту тему: Глава КГБ Белоруссии рассказал о «разделении мира» и «русских кукловодах»

Он также рассказал, что КГБ известны источники финансирования и другая информация по деструктивной деятельности оппозиционеров, которые действуют «при поддержке заинтересованных политических кругов на территории иностранных государств».

При этом он сообщил, что оппозиционеры, которых он удостоил резких характеристик («проходимцы», «предатели» и так далее) действуют под опекой западных спецслужб. Тертель сообщил, что их «подрывные центры функционируют в Вильнюсе и Варшаве» и находятся в поле зрения КГБ Белоруссии.

Читайте также: СМИ: в КГБ Белоруссии обсуждалось убийство журналиста Павла Шеремета