Париж, , 20:26 — REGNUM МИД Франции призвал власти Ирана не принимать никаких действий, могущих нарушить положения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе страны, заключенного с США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Reuters.

«Чтобы сохранить политическую возможность найти решение путем переговоров, мы призываем Иран не предпринимать никаких мер, которые бы усугубили и без того серьезное напряжение по ядерным вопросам», — заявила официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль в ходе пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления на онлайн-форуме Атлантического совета предложил себя в качестве «честного посредника» в переговорах между США и Ираном.

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