Бишкек, , 20:02 — REGNUM Совет улемов принял отставку муфтия Киргизии Максатбека ажы Токтомушева, покинувшего свой пост из-за возбужденного против него уголовного дела. Об этом сообщили сегодня, 11 февраля, в Духовном управлении мусульман республики.

До избрания нового муфтия временно исполнять обязанности главы муфтията будет его заместитель Жоробай ажы Шергазиев.

Также стала известна дата выборов нового муфтия Киргизии — их планируют провести 5 апреля 2021 года во время курултая (собрания) мусульман республики.

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