Бишкек, 11 февраля 2021, 20:02 — REGNUM Совет улемов принял отставку муфтия Киргизии Максатбека ажы Токтомушева, покинувшего свой пост из-за возбужденного против него уголовного дела. Об этом сообщили сегодня, 11 февраля, в Духовном управлении мусульман республики.
До избрания нового муфтия временно исполнять обязанности главы муфтията будет его заместитель Жоробай ажы Шергазиев.
Также стала известна дата выборов нового муфтия Киргизии — их планируют провести 5 апреля 2021 года во время курултая (собрания) мусульман республики.
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