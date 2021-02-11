Вашингтон, , 20:01 — REGNUM Телефонный разговор американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином длился два часа, сообщил 11 февраля в Белом доме глава Штатов.

Выступая перед сенаторами на заседании, касающемся развития инфраструктуры США, президент страны сказал, что этот вопрос должен быть вне политики, поскольку не бывает мостов и дорог демократов, как и мостов и дорог республиканцев, поэтому надо «работать вместе».

Байден «Вчера я говорил по телефону с Си Цзиньпином два часа. Это был хороший разговор, я хорошо его знаю».

Американский президент добавил, что много общался с Си, когда был вице-президентом. Он пояснил, что Китай быстро развивается и обойдёт США, если Вашингтон не будет двигаться вперёд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден и Си провели телефонные переговоры накануне, 10 февраля. Это был первый разговор Байдена в качестве президента Штатов с главой Китая.

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