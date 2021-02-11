Екатеринбург, , 19:55 — REGNUM Руководитель Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова покинула свою должность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Туканова подала прошение об уходе со своего поста. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удовлетворил заявление.

Глава региона наградил Туканову знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени и объявил благодарность за деятельность, «способствующую продвижению туристского потенциала Среднего Урала».

Как сообщало ИА REGNUM, средняя зарплата работников сферы туризма в Свердловской области составляет немногим более 30 тыс. рублей в месяц, согласно опросу портала HeadHunter.

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