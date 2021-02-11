Подгорица, , 19:44 — REGNUM Правительство Черногории готово в сотрудничестве с другими отраслями власти, а также с Европейской комиссией и государствами-членами ЕС еще более интенсивно работать над выполнением критериев из всех разделов переговоров и, в частности, в области верховенства права, для того, чтобы к концу срока своего мандата стать ближе к членству в ЕС, заявила главный переговорщик с ЕС Зорка Кордич на встрече с резидентным координатором системы ООН в Черногории Питером Лундбергом. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Соблюдение европейских и международных стандартов и передовых практик с целью повышения качества жизни граждан является основной целью этого правительства», — отметила Кордич.

Она также выразила ожидание того, что успешное сотрудничество между правительством и системой ООН в Черногории будет продолжаться как в части достижения целей устойчивого развития, так и в отношении удовлетворения европейских стандартов и членства в ЕС.

Кордич подчеркнула, что Черногория по-прежнему привержена осуществлению 17 целей устойчивого развития посредством выполнения 169 конкретных задач, особенно учитывая, что почти две трети этих задач связаны с выполнением обязательств по четырем разделам переговоров: 19 — социальная политика и занятость, 23 — юстиции и основные права; 24 — справедливость, свобода и безопасность и 27 — окружающая среда и изменение климата.