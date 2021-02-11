Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Соучастниками преступлений Украины против жителей Донбасса являются Германия и Франция, заявил 11 февраля постпред России в ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Комментируя отказ этих двух европейских стран участвовать в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР, Небензя сказал, что таким образом Берлин и Париж показали, что они поддерживают только одну сторону внутриукраинского конфликта.

Они продемонстрировали, отмечает российский дипломат, что потакают Киеву и его «болезненным фантазиям о «российской агрессии». Такая позиция не может называться посредничеством.

Небензя «Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неформальная встреча СБ ООН, в которой впервые участвовали представители ДНР и ЛНР, состоялась в начале декабря 2020 г. Представители Украины, Германии и Франции отказались от участия в ней и пытались её заблокировать.

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