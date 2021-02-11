Белград, , 19:14 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин 11 февраля поздравил своего сербского коллегу Александра Вучича с Днем государственности Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«По случаю празднования дня государственности Сербии я желаю от имени правительства и народа Китая, а также от своего имени передать вам и дружелюбному сербскому народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания», — говорится в поздравительном послании Си Цзиньпина.

Си подчеркнул, что китайско-сербские отношения сохраняют устойчивую тенденцию к развитию, и что взаимное доверие двух стран к друг другу является прочным. По его словам, сотрудничество в разных областях достигло блестящих результатов, а прочное взаимодействие постоянно углубляется.

«Обе страны сталкиваются с вызовами пандемии коронавируса, тем самым показывая пример сотрудничества в борьбе с эпидемией в мире. Недавно, по моему приглашению, вы посетили саммит лидеров Китая и стран Центральной и Восточной Европы и внесли большой вклад в успешное проведение саммита, что я высоко ценю», — отметил глава Китая.

Си готов совместно с Вучичем в рамках совместной инициативы «Один пояс — один путь» и сотрудничества Китая и стран Центральной и Восточной Европы поднять комплексное стратегическое партнерство Китая и Сербии на еще более высокий уровень, чтобы способствовать благополучию двух стран.