Евгений Цоц, 11 февраля 2021, 19:24 — REGNUM Удивительно, как легко меняется мир. Ещё на днях, в январе, мы слушали истерику и угрозы видеоблогера Алексея Навального и его сторонников, недоумевали большому числу просмотров его «расследований» и всерьёз обсуждали достоверность подкинутого материала. Сегодня не слышно ни Навального, ни сторонников. Отложены митинги. Сам блогер оказался в изоляции даже на заседании суда по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, куда не пришла жена, не явились фанаты. Даже зарубежные бурления, хотя и доносятся звуками лопающихся пузырьков, вызывают разве что пожимания плечами — да, понимаем, это ваша работа возмущаться и показывать недовольство.
Как-то сникли российские либеральные СМИ, которые только что горланили воинственные кличи. Повеяли другие ветерки и в том лагере власти, где всегда оказывали покровительство прозападным настроениям. Казавшийся неуязвимым защитник ЛГБТ и критик российских законов, художественный руководитель театра «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников вдруг остался не у дел — столичный департамент культуры не стал продлевать с ним контракт. Договор заканчивается лишь 25 февраля, но уже все знают — с 26-го Серебренникова в театре заменит новый худрук. Для самого режиссёра решение московских властей, очевидно, тоже стало неожиданностью. Он несколько дней не хотел комментировать появившиеся слухи и рассказал всё тогда, когда получил официальное письмо-уведомление. Демонстративно неохотно и публично Кирилл Серебренников попрощался с труппой, сказал напоследок тёплые слова о театре. Он явно не хотел уходить, но с ним больше не собирались сотрудничать.
Коллега Серебренникова, художественный руководитель другой столичной госорганизации, государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский драматический театр на Малой Бронной» Константин Богомолов неожиданно написал статью-манифест, обличающий современную Европу. Материал получил резонанс в том числе и потому, что был опубликован в одиозной «Новой газете», прокомментирован в других либеральных СМИ. Да и самого худрука, когда-то поддерживавшего Навального и державшего дистанцию от патриотических ораторов, в этой среде, не секрет, считали своим. И часть обиды объясняется обстоятельством, что Богомолов для откровений выбрал особый момент. Переломный момент.
Сейчас любой проницательный человек, чей разум не замутнён ложными идеями и объективен, видит сторону силы. И сторону, где лишь визги и надежда на то, что игра в поддавки будет продолжена. Уже маловероятен хоть какой-либо угрожающий протестный сценарий, новый майдан или даже новая Белоруссия, где всё держалось на тонких ниточках. У прозападного оппозиционного протеста в России сломан хребет. Да, остались иностранные пропагандисты на зарплатах, да, есть какая-то часть реальных сторонников, тех, кто готов повиноваться приказам из телеграм-канала штаба Навального. Они могут огрызаться, но если начнут бузить, их быстро отрезвят законными и твёрдыми методами.
Всё, что для этого требовалось, это отказаться от неопределённости, манёвров и отступлений. Впрочем, Красная Армия в Великую Отечественную войну и русская армия 1812 года во главе с Кутузовым тоже отступали.