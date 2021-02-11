11 февраля 2021 | Время чтения 2 мин

Евгений Цоц, , 19:24 — REGNUM Удивительно, как легко меняется мир. Ещё на днях, в январе, мы слушали истерику и угрозы видеоблогера Алексея Навального и его сторонников, недоумевали большому числу просмотров его «расследований» и всерьёз обсуждали достоверность подкинутого материала. Сегодня не слышно ни Навального, ни сторонников. Отложены митинги. Сам блогер оказался в изоляции даже на заседании суда по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, куда не пришла жена, не явились фанаты. Даже зарубежные бурления, хотя и доносятся звуками лопающихся пузырьков, вызывают разве что пожимания плечами — да, понимаем, это ваша работа возмущаться и показывать недовольство.

Участники митинга в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года © ИА REGNUM

Как-то сникли российские либеральные СМИ, которые только что горланили воинственные кличи. Повеяли другие ветерки и в том лагере власти, где всегда оказывали покровительство прозападным настроениям. Казавшийся неуязвимым защитник ЛГБТ и критик российских законов, художественный руководитель театра «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников вдруг остался не у дел — столичный департамент культуры не стал продлевать с ним контракт. Договор заканчивается лишь 25 февраля, но уже все знают — с 26-го Серебренникова в театре заменит новый худрук. Для самого режиссёра решение московских властей, очевидно, тоже стало неожиданностью. Он несколько дней не хотел комментировать появившиеся слухи и рассказал всё тогда, когда получил официальное письмо-уведомление. Демонстративно неохотно и публично Кирилл Серебренников попрощался с труппой, сказал напоследок тёплые слова о театре. Он явно не хотел уходить, но с ним больше не собирались сотрудничать.

Кирилл Серебренников Col. Hans Landa

Коллега Серебренникова, художественный руководитель другой столичной госорганизации, государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский драматический театр на Малой Бронной» Константин Богомолов неожиданно написал статью-манифест, обличающий современную Европу. Материал получил резонанс в том числе и потому, что был опубликован в одиозной «Новой газете», прокомментирован в других либеральных СМИ. Да и самого худрука, когда-то поддерживавшего Навального и державшего дистанцию от патриотических ораторов, в этой среде, не секрет, считали своим. И часть обиды объясняется обстоятельством, что Богомолов для откровений выбрал особый момент. Переломный момент.

Константин Богомолов (справа) Dmitriy Dubinskiy

Сейчас любой проницательный человек, чей разум не замутнён ложными идеями и объективен, видит сторону силы. И сторону, где лишь визги и надежда на то, что игра в поддавки будет продолжена. Уже маловероятен хоть какой-либо угрожающий протестный сценарий, новый майдан или даже новая Белоруссия, где всё держалось на тонких ниточках. У прозападного оппозиционного протеста в России сломан хребет. Да, остались иностранные пропагандисты на зарплатах, да, есть какая-то часть реальных сторонников, тех, кто готов повиноваться приказам из телеграм-канала штаба Навального. Они могут огрызаться, но если начнут бузить, их быстро отрезвят законными и твёрдыми методами.

Всё, что для этого требовалось, это отказаться от неопределённости, манёвров и отступлений. Впрочем, Красная Армия в Великую Отечественную войну и русская армия 1812 года во главе с Кутузовым тоже отступали.